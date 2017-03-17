В Башкирии изъяли более тонны алкоголя с ацетоном

В феврале этого года полицейские изъяли из дома обвиняемого и его УАЗика 1370 литров алкоголя. Экспертиза заключила, что в контрафактной продукции содержался ацетон, что представляло опасность для жизни и здоровья граждан. Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд.