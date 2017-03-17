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В Башкирии изъяли более тонны алкоголя с ацетоном

17 марта 2017, 15:03
Житель Кумертау продавал в республике контрафактную продукцию.

42-летний Александр Черкасов из Кумертау обвиняется по статье «Незаконное хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина, по версии следствия, закупал десятилитровые баллоны со спиртосодержащей жидкостью (с содержанием алкоголя 95 процентов) в Оренбурге, разбавлял жидкость водой и продавал по цене 100 рублей за литр.

В феврале этого года полицейские изъяли из дома обвиняемого и его УАЗика 1370 литров алкоголя. Экспертиза заключила, что в контрафактной продукции содержался ацетон, что представляло опасность для жизни и здоровья граждан. Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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