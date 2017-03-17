Уфимские семьи выбирают Зеленую рощу

Цены на жилье такого уровня комфорта более чем привлекательные – от 59 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно на удобных и выгодных условиях – в ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку до конца строительства и в обмен на вторичное жилье.