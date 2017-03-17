Уфимские семьи выбирают Зеленую рощу

В Уфе очистили наиболее проблемные участки самых загруженных улиц. Не стал исключением и район Зеленая роща. Проезжая часть Софьи Перовской и Степана Кувыкина стала заметно шире, дорожники сняли накат и вывезли снег. Прихода самой настоящей весны ждать уже недолго. Еще чуть больше месяца – и любимая горожанами Зеленая роща заиграет яркими красками.
Сегодня район привлекает не только своей внешней красотой. За последние годы он превратился в новый инфраструктурный центр города. Крупные республиканские застройщики это понимают и строят здесь современное комфортное жилье. Так, один из лидеров строительной отрасли региона – Группа Компаний «Госстрой» – возводит здесь жилой комплекс комфорт-класса «Зеленая роща».
Квартиры здесь сдаются в чистовой евроотделке высокого качества. Покупателям будет доступен ремонт «под ключ»: ламинат, матовые натяжные потолки, обои, красивые и надежные межкомнатные двери, кафель и сантехника, вся электропроводка и оборудование, а также специальные стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией.
Жилой комплекс будет полностью возведен из красного кирпича — одного из самых экологичных и энергоэффективных строительных материалов. При его строительстве используются актуальные инженерные решения и современные технологии. Вентилируемые фасады, бесшумные скоростные лифты, лучевая разводка коммуникаций, максимально упрощающая ремонт или перепланировку, комнаты для хранения спортивного инвентаря и колясок, современные и безопасные детские площадки, благоустроенная придомовая территория.
Цены на жилье такого уровня комфорта более чем привлекательные – от 59 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно на удобных и выгодных условиях – в ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку до конца строительства и в обмен на вторичное жилье.
По вопросам покупки квартир в чистовой евроотделке в ЖК «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.