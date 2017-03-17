Студенткам, родившим ребенка, могут дать право перейти на бюджет

Минобрнауки России разработало проект приказа, которым разрешается женщинам, родившим ребенка в период получения высшего или среднего профессионального образования, переходить с платного обучения на бесплатное, передает РИА Новости.
В приказе дополняются порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
- Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения, - говорится в пояснительной записке к документу.