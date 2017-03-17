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Студенткам, родившим ребенка, могут дать право перейти на бюджет

17 марта 2017, 15:29
Минобрнауки России подготовило соответствующий документ.

Минобрнауки России разработало проект приказа, которым разрешается женщинам, родившим ребенка в период получения высшего или среднего профессионального образования, переходить с платного обучения на бесплатное, передает РИА Новости.

В приказе дополняются порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.

- Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения, - говорится в пояснительной записке к документу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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