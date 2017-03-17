Стало известно, сколько дней мы будет отдыхать в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты населения России составило график выходных и праздничных дней на 2018 год. Как следует из графика, отдыхать россияне в будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один выходной день 9 мая и с 3 по 5 ноября.