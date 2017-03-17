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Где в Уфе отключат воду в марте

17 марта 2017, 10:19
Опубликован список домов, в которых отключат холодную воду.

С 20 марта по 26 марта планируется проведение ремонтных и других работ «Уфаводоканалом», в связи с чем в некоторых домах Уфы будет отключено водоснабжение, сообщают на официальном сайте предприятия.

Воды не будет 21 марта по следующим адресам:

В Калининском районе с 10:00 до 16:00

  • ул. Ферина 34,36,38,40,42,44
  • ул. Верещагина 26,28,28а,30.
  • ул. Бобруйская 27а,29,38.
  • переулок Железнодорожный 1,3,5,7,9,11,13а.
  • бульвар Тухвата Янаби 53а

В Кировском районе с 10:00 до 20:00

  • ул. Пугачева 33в
  • ул. Испытателей 2, 3
  • ул. Пугачева 120/1
  • ул. Пугачева 15а, 15г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120в, 122б, 122в, 122, 124, 126, 132, 132в, 132д, 132г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2
  • пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14.
  • ул. Испытателей 5, 7, 9, 11, 13, 15
  • ул. Пугачева 21/2
  • ул. Пугачева
  • ул. Пугачева 112/1
  • ул. Пугачева 128/1
  • ул. Пугачева 124

22 марта воды не будет по следующим адресам:

В Калининском районе с 10:00 до 20:00

  • ул. Черниковская 3/1,5/1,9,9/1.
  • ул. Калинина 76,78,80,82,82а,84,87.
  • ул. Черниковская 7/1
  • ул. Калинина 83
  • ул. Калинина 81
  • ул. Калинина 82/1

В Советском районе с 10:00 до 20:00

  • Проспект Октября 13, 13/1, 15
  • ул. Халтурина 57, 59

23 марта воды не будет по следующим адресам:

В Советском районе с 10:00 до 20:00

  • ул. С. Злобина 5/1
  • ул. Баргузинская 8
  • ул. Р.Зорге 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3,36/2

В Калининском районе с 10:00 до 16:00

  • ул. Вологодская 17,19,21,23.
  • ул. Кольцевая 204
  • ул. Ушакова 68,70,74
  • ул. Вологодская 19/2

В Ленинском районе с 10:00 до 23:00

  • ул.Ак-Идель 3,4,6
  • ул.Лесозаводская 1/1
#Новости#Город#Денис Объедкин
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