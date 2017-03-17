Где в Уфе отключат воду в марте

С 20 марта по 26 марта планируется проведение ремонтных и других работ «Уфаводоканалом», в связи с чем в некоторых домах Уфы будет отключено водоснабжение, сообщают на официальном сайте предприятия.
Воды не будет 21 марта по следующим адресам:
В Калининском районе с 10:00 до 16:00
В Кировском районе с 10:00 до 20:00
22 марта воды не будет по следующим адресам:
В Калининском районе с 10:00 до 20:00
В Советском районе с 10:00 до 20:00
23 марта воды не будет по следующим адресам:
В Советском районе с 10:00 до 20:00
В Калининском районе с 10:00 до 16:00
В Ленинском районе с 10:00 до 23:00