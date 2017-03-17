Эксперт: «На нефтяной игле Башкирия будет сидеть еще десятки лет»

- На нефтяной игле или нефтяном троне мы будем сидеть еще десятки лет, давайте не будем себя обманывать, - отметил сегодня начальник управления по связям с бизнесом УГНТУ Сергей Гладких. - Это наше самое большое благо, самое большое преимущество. Поэтому сейчас взять и отказаться от этого просто неправильно.