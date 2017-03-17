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Эксперт: «На нефтяной игле Башкирия будет сидеть еще десятки лет»

17 марта 2017, 13:02
Стратегия развития республики-2030 не предполагает коренных изменений в ориентированности экономики региона.

В ближайшие несколько десятилетий нефтяная отрасль останется главным приоритетом в развитии экономики Башкирии. Это направление закладывалось как основное при формированиии стратегии развития региона до 2030 года.

- На нефтяной игле или нефтяном троне мы будем сидеть еще десятки лет, давайте не будем себя обманывать, - отметил сегодня начальник управления по связям с бизнесом УГНТУ Сергей Гладких. - Это наше самое большое благо, самое большое преимущество. Поэтому сейчас взять и отказаться от этого просто неправильно.

При этом эксперты считают, что продолжение развития в прежнем русле постепенно приведет к снижению добавочной стоимости продуктов традиционной нефтяной переработки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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