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В Уфимском районе в пожаре погиб мужчина, еще двое пострадали

16 марта 2017, 11:47
Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Вчера, 15 марта, произошло возгорание одного из домов деревни Волково Уфимского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В доме после тушения пожара обнаружили труп 63-летнего мужчины – хозяина дома.

Сожительница погибшего 55-ти лет и её 33-летний сын получили ожоги разной степени. Сейчас они находятся в больнице. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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