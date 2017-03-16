В Уфимском районе в пожаре погиб мужчина, еще двое пострадали

Вчера, 15 марта, произошло возгорание одного из домов деревни Волково Уфимского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В доме после тушения пожара обнаружили труп 63-летнего мужчины – хозяина дома.
Сожительница погибшего 55-ти лет и её 33-летний сын получили ожоги разной степени. Сейчас они находятся в больнице. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза.