В Уфе начата работа по легализации объектов недвижимости

Бюджет Уфы может получить до 9 миллиардов рублей прямых налоговых поступлений. Для этого нужно провести полную инвентаризацию столичных объектов недвижимости и легализовать их. Об этом заявил сегодня на встрече депутатов уфимского горсовета и Госсобрания Башкирии председатель законодательного органа столицы Валерий Трофимов.
По его словам, в этой сфере давно надо было навести порядок, чтобы увеличить поступление налога на имущество в городскую казну.
Еще один способ пополнения бюджета - продажа земельных участков, по которым уже проведены работы по межеванию.
- В перспективе земельные участки город должен продавать с готовой инфраструктурой. Это намного повышает их стоимость и привлекательность для потенциальных инвесторов, - отметил Трофимов.