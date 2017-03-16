В Уфе начата работа по легализации объектов недвижимости

Бюджет Уфы может получить до 9 миллиардов рублей прямых налоговых поступлений. Для этого нужно провести полную инвентаризацию столичных объектов недвижимости и легализовать их. Об этом заявил сегодня на встрече депутатов уфимского горсовета и Госсобрания Башкирии председатель законодательного органа столицы Валерий Трофимов.