mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе начата работа по легализации объектов недвижимости

16 марта 2017, 12:23
Об этом заявил председатель столичного горсовета Валерий Трофимов.

Бюджет Уфы может получить до 9 миллиардов рублей прямых налоговых поступлений. Для этого нужно провести полную инвентаризацию столичных объектов недвижимости и легализовать их. Об этом заявил сегодня на встрече депутатов уфимского горсовета и Госсобрания Башкирии председатель законодательного органа столицы Валерий Трофимов.

По его словам, в этой сфере давно надо было навести порядок, чтобы увеличить поступление налога на имущество в городскую казну.

Еще один способ пополнения бюджета - продажа земельных участков, по которым уже проведены работы по межеванию.

- В перспективе земельные участки город должен продавать с готовой инфраструктурой. Это намного повышает их стоимость и привлекательность для потенциальных инвесторов, - отметил Трофимов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04