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В Уфе должник поплатился машиной за свою самоуверенность

16 марта 2017, 12:18
Он припарковал автомобиль под окнами управления судебных приставов.

В Башкирии стартовала акция «Дорожный пристав», сообщили в республиканском управлении судебных приставов. За один день, 15 марта, только в Уфе проверили около сотни автомобилей, припаркованных на стоянках и во дворах.

В ходе проверки автомобиля «Шевроле Орландо», припаркованного практически под окнами республиканского управления судебных приставов, выяснилось, что машина принадлежит злостному должнику. Он задолжал за коммунальные услуги более 200 тысяч рублей.

-Мужчина ранее уже был ограничен в праве выезда за пределы России, а в отношении его автомобиля был вынесен запрет на регистрационные действия, - сообщили в УФССП по РБ. - Однако применение данных мер принудительного взыскания не привели к желаемому результату – мужчина выплатил чуть более трех тысяч рублей, он нигде официально не работает, по месту прописки не проживает.

Судебные приставы отправили автомобиль должника на стоянку хранения арестованного автотранспорта.

- В случае неисполнения требования исполнительного документа внедорожник будет продан на торгах. У должника есть 10 дней, чтобы либо оспорить наши действия, либо оплатить долги и явиться на прием, - сообщила судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов Уфы Гузель Ягафарова.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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