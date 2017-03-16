В Уфе должник поплатился машиной за свою самоуверенность

-Мужчина ранее уже был ограничен в праве выезда за пределы России, а в отношении его автомобиля был вынесен запрет на регистрационные действия, - сообщили в УФССП по РБ. - Однако применение данных мер принудительного взыскания не привели к желаемому результату – мужчина выплатил чуть более трех тысяч рублей, он нигде официально не работает, по месту прописки не проживает.