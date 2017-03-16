В России число микрофинансовых организаций сократилось на 1,7 тысячи

В 2016 году из реестра Центробанка исключено 1,7 тысяч микрофинансовых организаций. Такие данные сегодня озвучил на Уфимском форуме качества финансовых услуг начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности банка России Илья Кочетков.
- Мы стремимся к тому, чтобы на рынке работали только добросовестные, жизнеспособные, законопослушные компании, - пояснил Кочетков. - Те, которые готовы соблюдать те требования, которые выдвигает банк России.
Несмотря на сокращение числа МФО, кредитный портфель, по словам Кочеткова, вырос на 22 процента и составил 85,5 миллиарда рублей. Количество заемщиков выросло почти 42 процента и составило 4,7 миллиона человек.
На сегодня в России около 2,5 тысяч микрофинансовых организаций. Кредитно-потребительских кооперативов около трех тысяч, 1,2 тысячи сельскохозяйственных кооперативов и 7,2 тысяч ломбардов.