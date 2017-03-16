В каких районах Уфы будут чистить снег 17 марта

17 марта в Уфе будут чистить снег в двух районах, следует из сообщения администрации города. Вот адреса очистки снега:
Кировский район:
- Худайбердина,1а,
- Менделеева,9/4,
- С.Перовской,15/1.
Октябрьский район:
Б.Бикбая, 22, 26, 27, 29
Ю.Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53
М.Рыльского, 17
Парковая, 18/2
Р.Зорге, 27/1, 45/5, 47/2, 73, 73А, 74
Лесотехникума, 28, 30
Энтузиастов, 1
Бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1
Российская, 149/1, 153
50 лет СССР, 47
Администрация просит горожан на время работ по уборке снега (с 9 до 17.00) убрать свои автомобили.