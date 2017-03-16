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В каких районах Уфы будут чистить снег 17 марта

16 марта 2017, 11:15
Мэрия Уфы опубликовала график.

17 марта в Уфе будут чистить снег в двух районах, следует из сообщения администрации города. Вот адреса очистки снега:

Кировский район:

- Худайбердина,1а,

- Менделеева,9/4,

- С.Перовской,15/1.

Октябрьский район:

Б.Бикбая, 22, 26, 27, 29

Ю.Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53

М.Рыльского, 17

Парковая, 18/2

Р.Зорге, 27/1, 45/5, 47/2, 73, 73А, 74

Лесотехникума, 28, 30

Энтузиастов, 1

Бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1

Российская, 149/1, 153

50 лет СССР, 47

Администрация просит горожан на время работ по уборке снега (с 9 до 17.00) убрать свои автомобили.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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