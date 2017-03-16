В Башкирии посадят водителя, сбившего насмерть пятилетнего ребенка

Суд установил, что вечером в июле прошлого года Сабиров ехал на автомобиле «Ford Focus» по дороге Дюртюли-Нефтекамск. Водитель выехал на встречку для обгона. Чтобы избежать столкновения, водитель встречной «Daewoo Nexia» вынужден был резко свернуть на обочину, в результате чего опрокинулся в кювет. Пятилетний мальчик погиб, его новорожденная сестра получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.