mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии посадят водителя, сбившего насмерть пятилетнего ребенка

16 марта 2017, 14:36
По его вине погиб пятилетний мальчик, новорожденный ребенок получил травмы.

40-летнему Джамшеду Сабирову ужесточили приговор за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Ранее суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Суд установил, что вечером в июле прошлого года Сабиров ехал на автомобиле «Ford Focus» по дороге Дюртюли-Нефтекамск. Водитель выехал на встречку для обгона. Чтобы избежать столкновения, водитель встречной «Daewoo Nexia» вынужден был резко свернуть на обочину, в результате чего опрокинулся в кювет. Пятилетний мальчик погиб, его новорожденная сестра получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

Государственный обвинитель счел приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики, согласившись с доводами прокурора, отменил условное осуждение и приговорил Сабирова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Также ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере более 900 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04