В Башкирии осудят убийцу годовалой малышки

4 апреля 2016 года сожительница обвиняемого ушла на работу, оставив его со своей годовалой дочкой. Ночью 5 апреля мужчина пил алкоголь со своим знакомым. Будучи пьяным, он несколько раз ударил малышку по голове и телу, потому что та раздражала его своим плачем. Она скончалась от полученных травм. Утром нападавший обнаружил тело девочки и скрылся с места преступления. Из Агидели он отправился в Нефтекамск, где и был задержан полицейскими.