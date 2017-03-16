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В Башкирии осудят убийцу годовалой малышки

16 марта 2017, 11:33
Мужчина избил ребенка до смерти из-за того, что он громко плакал.

26-летний Аяз Шавалиев из Краснокамского района обвиняется по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

4 апреля 2016 года сожительница обвиняемого ушла на работу, оставив его со своей годовалой дочкой. Ночью 5 апреля мужчина пил алкоголь со своим знакомым. Будучи пьяным, он несколько раз ударил малышку по голове и телу, потому что та раздражала его своим плачем. Она скончалась от полученных травм. Утром нападавший обнаружил тело девочки и скрылся с места преступления. Из Агидели он отправился в Нефтекамск, где и был задержан полицейскими.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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