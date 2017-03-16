В Башкирии ОНФ выявила грубость медперсонала поликлиник к пациентам

По мнению экспертов ОНФ, соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах массового скопления людей представляется весьма проблематичным. Пациенты вынуждены часами дожидаться своей очереди, стоя на ногах, так как в узких коридорах достаточного количества скамеек не разместить. Плохая вентиляция не способствует благоприятному микроклимату и, весьма возможно, способствует распространению инфекций, а состояние санузлов не может не вызвать нареканий. Обеспеченность населения врачами в Учалах ниже, чем в среднем по республике. Поликлиника плохо оснащена высокотехнологичным оборудованием. Пациенты пожаловались на отсутствие маммографа. Много вопросов у жителей и по работе томографа, часто они вынуждены ехать в города соседней Челябинской области из-за проблем в расшифровке снимков компьютерной томографии.