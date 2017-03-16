В Башкирии ОНФ выявила грубость медперсонала поликлиник к пациентам

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели мониторинг качества услуг в учреждениях здравоохранения региона. Общественники проверили соответствие официальной оценки реальному мнению граждан, опросив пациентов в поликлиниках Уфы и Учалов, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкирии.
Основной проблемой респонденты назвали долгое ожидание в очереди, сложности с записью к узким специалистам и на диагностические и лабораторные исследования. Также они отметили не всегда корректное отношение со стороны медицинского персонала и постоянный отток квалифицированных специалистов.
- Практика общественного контроля служит стимулом для руководителей в мониторинге эффективности работы медицинских сотрудников, что на сегодняшний день влияет на экономическую составляющую учреждения и на улучшение показателей здоровья населения, в связи с чем необходимо расширять информационную работу с населением. Любая информация от пациентов должна рассматриваться как сигнал к корректировке действий медицинских работников, налаживанию преемственности между службами учреждения и упорядочиванию потоков пациентов по разным профилям, – считает член регионального штаба ОНФ, кандидат медицинских наук Эдуард Гаптракипов.
В ходе мониторинга особое внимание общественники обратили на доступность объектов и услуг для инвалидов. Поликлинику при городской больнице №13 города Уфы, расположенную по ул. Нежинской, эксперты Народного фронта назвали наиболее дружественной к пациентам с ограниченными возможностями здоровья. Специальная стоянка, пандусы, поручни и адаптированные лифты сделаны в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». В поликлинике при уфимской больнице №21 есть удобные входная группа и пандусы, но старые неприспособленные для инвалидных колясок подъемники и санузел. В поликлинике №47 – единственной в уфимском микрорайоне Дема – потребители медицинских услуг пожаловались на грубость медперсонала и плохую работу регистратуры.
Активисты ОНФ выяснили, что к учалинской поликлинике прикреплены 78 тысяч человек вместо 30 тысяч человек, на которое рассчитано здание, построенное в 1974 году.
- Взрослая и детская поликлиники не должны находиться в одном здании, а в Учалах из-за нехватки помещений обе поликлиники размещены под одной крышей, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Башкирии Аниса Янбаева. – Руководство лечебного учреждения каждый год своими силами и средствами проводит ремонт, но здание старое, а капитальный ремонт там никогда не проводился. Бесконечным латанием дыр проблему не решить.
По мнению экспертов ОНФ, соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах массового скопления людей представляется весьма проблематичным. Пациенты вынуждены часами дожидаться своей очереди, стоя на ногах, так как в узких коридорах достаточного количества скамеек не разместить. Плохая вентиляция не способствует благоприятному микроклимату и, весьма возможно, способствует распространению инфекций, а состояние санузлов не может не вызвать нареканий. Обеспеченность населения врачами в Учалах ниже, чем в среднем по республике. Поликлиника плохо оснащена высокотехнологичным оборудованием. Пациенты пожаловались на отсутствие маммографа. Много вопросов у жителей и по работе томографа, часто они вынуждены ехать в города соседней Челябинской области из-за проблем в расшифровке снимков компьютерной томографии.
Активисты ОНФ проведут аналогичные мониторинги в других учреждениях здравоохранения региона.