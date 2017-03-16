Тосунян о государстве и банках: Мы ушли от советского прошлого, а ментальность осталась

- Размещение средств региональных фондов капремонта жилья только в банках с капиталом свыше 20-ти миллиардов, - привел пример Тосунян. - Средства госбюджета Фонда социального страхования – 250 миллиардов, 7 банков. Если государство считает, что средства этих фондов можно разместить только в 50-ти банках, семи банках, завтра можно будет только одному Центральному банку. Давайте тогда систему коммерческих банков поставим под большим вопросом. Если мы не понимаем, что при всех недостатках мы все-таки стали другой страной, тогда надо закрыть все коммерческие банки и вернуться к Госбанку СССР. Проблема в том, что мы ушли от советского прошлого, а ментальность управления осталась.