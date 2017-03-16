Сергей Семак – студентам УГНТУ в Уфе: «Ждем вас на стадионе»

Сегодня в стенах Уфимского нефтяного университета прошла встреча главного тренера футбольного клуба «Уфа» со студентами этого вуза. Она была организована по просьбе представителей профкома вуза, рассказали Медиакорсети в клубе.
- Пришли студенты к гендиректору Шамилю Газизову и спросили, можно ли устроить такую встречу, - рассказал по телефону главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. – Атмосфера понравилась, все было интересно, живо. Студенты активно задавали вопросы о жизни команды. Ждем их на стадионе, пусть приходят, поддерживают, в чем они клятвенно нас заверяли, что будут с нами.
Сам разговор длился 1,5-2 часа.
По словам руководителя пресс-службы клуба Сергея Тыртышного, Семаку задали вопрос о том, где он успел побывать в Уфе. Новый главный тренер ФК «Уфа» еще только обустраивается в городе и пока часто заходит в магазины за покупками, например, чтобы купить тот же утюг или гладильную доску.
Был задан и вопрос, будут ли два больших спортивных клуба «Салават Юлаев» и «Уфа» сотрудничать в привлечении болельщиков на матчи.
- Как решит руководство клубов, - ответил Сергей Семак.
Напомним, в воскресенье, 19 марта, ФК «Уфа» играет на выезде с «Краснодаром». Нельзя было не спросить у главного тренера о настроении в команде перед этой встречей.
- Рабочая атмосфера: готовимся, анализируем, смотрим, тренируемся, - ответил Сергей Семак. – У нас на каждую игру боевое настроение, поэтому самый важный матч – это следующий.