Сергей Семак – студентам УГНТУ в Уфе: «Ждем вас на стадионе»

- Пришли студенты к гендиректору Шамилю Газизову и спросили, можно ли устроить такую встречу, - рассказал по телефону главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. – Атмосфера понравилась, все было интересно, живо. Студенты активно задавали вопросы о жизни команды. Ждем их на стадионе, пусть приходят, поддерживают, в чем они клятвенно нас заверяли, что будут с нами.