Ростехнадзор назвал виновных во взрыве на Уфанефтехиме

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, которая произошла 16 июля прошлого года на установке гидрокрекинг газокаталитического производства филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» и унесла жизни 6 человек. Об этом ведомство отчиталось на своей странице.
Причиной аварии стала разгерметизация теплообменных трубок входного коллектора секции аппарата воздушного охлаждения вследствие коррозионно-эрозионного износа. Это повлекло за собой потерю устойчивости конструкции аппарата и разрушение коллектора с выбросом парогазовой фазы продуктов реакции в смеси с водородсодержащим газом, ее воспламенение с последующим взрывом, - отмечается в сообщении.
Комиссия установила, что авария произошла из-за «недобросовестных действий» со стороны подрядных компаний ООО ИЭЦ «Трубопроводсервис» и ООО «Спецсервисремонт».
«Трубопроводсервис» в 2014 году проводил экспертизу промышленной безопасности аппарата воздушного охлаждения с определением фактического состояния технического устройства и ресурса его дальнейшей эксплуатации. Компания, как отмечают в Ростехнадзоре, не провела в полном объеме работы по неразрушающему контролю и не выявила дефектные участки коллекторов. В результате «Трубосервис» выдал ложное заключение экспертизы о возможности эксплуатации оборудования на 4 года.
Весной прошлого года был выявлен эрозийный износ коллектора аппарата воздушного охлаждения. После чего ООО «Спецсервисремонт» без технического задания, проектной и ремонтной документации провело ремонт этого коллектора, что стало причиной разрушения коллектора в зоне проведенного ремонта. Оценка качества ремонта оборудования после проведения ремонтно-восстановительных работ не проводилась.
Ростехнадзор отметил, что «Башнефть» приняла дисциплинарные меры в отношении должностных лиц компании вплоть до увольнения сотрудников.
Напомним, что в феврале этого года ведомство потребовало уволить четырех руководителей "Уфанефтехима»: "директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии филиала "Башнефть" "Башнефть – Уфанефтехим" Артема Галяутдинова, начальника производственной площадки "Уфанефтехим" филиала "Башнефть" "Башнефть – Уфанефтехим" Рашита Шарипова, начальника производственной площадки филиала "Башнефть" "Башнефть-Новойл" Артура Мунирова и начальника отдела технадзора филиала "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" Андрея Кузнецова.