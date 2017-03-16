Ростехнадзор назвал виновных во взрыве на Уфанефтехиме

«Трубопроводсервис» в 2014 году проводил экспертизу промышленной безопасности аппарата воздушного охлаждения с определением фактического состояния технического устройства и ресурса его дальнейшей эксплуатации. Компания, как отмечают в Ростехнадзоре, не провела в полном объеме работы по неразрушающему контролю и не выявила дефектные участки коллекторов. В результате «Трубосервис» выдал ложное заключение экспертизы о возможности эксплуатации оборудования на 4 года.