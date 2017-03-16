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Башкирия по собираемости доходов в местные бюджеты опустилась на 82 место

16 марта 2017, 17:43
Об этом заявила министр финансов республики Рида Субханкулова

В 2016 году собираемость налогов в бюджеты муниципалитетов региона снизилась на 3 процента. В то же время в целом по России эта цифра увеличилась на 4 процента. Эти данные на встрече депутатов Госсобрания Башкирии с коллегами из городских советов Уфы и Октябрьского привела министр финансов региона Рида Субханкулова.

- Республика по этим показателям в 2015 году была на 40 месте, а по итогам прошлого года мы скатились на 82 место, - сказала Субханкулова. – В Уфе собираемость доходов в бюджет сократилась на 15 процентов. Это связано с с тем, что снизились показатели по налогам на имущество и земельному налогу.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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