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В социальной сети «Вконтакте» появился счетчик просмотров записей

15 марта 2017, 14:25
Количество просмотров отображается в правом нижнем углу записи.

Теперь пользователи социальной сети «Вконтакте» смогут узнать, сколько просмотров набрала их запись в сообществах и на личных страницах. Счетчик просмотров доступен для пользователей iOS и Android, а также для пользователей веб-версии.

Счетчик отображается в правом нижнем углу каждой записи пользователя.

Руководитель веб-разработки Вконтакте Вадим Дорохов считает, что нововведение станет дополнительным источником обратной связи и мотивации авторов постов. Таким образом пользователи смогут определить, какая именно информация вызывает наибольший интерес аудитории.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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