В социальной сети «Вконтакте» появился счетчик просмотров записей

Теперь пользователи социальной сети «Вконтакте» смогут узнать, сколько просмотров набрала их запись в сообществах и на личных страницах. Счетчик просмотров доступен для пользователей iOS и Android, а также для пользователей веб-версии.
Счетчик отображается в правом нижнем углу каждой записи пользователя.
Руководитель веб-разработки Вконтакте Вадим Дорохов считает, что нововведение станет дополнительным источником обратной связи и мотивации авторов постов. Таким образом пользователи смогут определить, какая именно информация вызывает наибольший интерес аудитории.