В России ученые хотят диагностировать младенцев по выдыхаемому ими воздуху

- Наша команда разрабатывает сверхновые методы медицинской диагностики, когда при помощи масс-спектрометра проводятся анализы широкого класса молекул и процессов, происходящих в организме, - пояснил Попов. - Для детей, родившиеся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого воздуха позволит нам понять, что начала развиваться болезнь и нужно предпринимать срочные меры. В клиниках такого нигде нет, в том числе за границей.