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В России ученые хотят диагностировать младенцев по выдыхаемому ими воздуху

15 марта 2017, 14:19
Они разработали новый способ диагностики недоношенных.

Российские учёные разработали новый способ удалённой диагностики состояния здоровья недоношенных младенцев по выдыхаемому им воздуху, заявил РИА Новости руководитель департамента молекулярной и биологической физики Московского физико-технического института (МФТИ) Игорь Попов.

- Наша команда разрабатывает сверхновые методы медицинской диагностики, когда при помощи масс-спектрометра проводятся анализы широкого класса молекул и процессов, происходящих в организме, - пояснил Попов. - Для детей, родившиеся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого воздуха позволит нам понять, что начала развиваться болезнь и нужно предпринимать срочные меры. В клиниках такого нигде нет, в том числе за границей.

Получается, что новая технология позволит без вмешательства следить за состоянием здоровья недоношенных новорожденных, находящихся в инкубаторе, проводя спектрометрию выдыхаемого воздуха и мочи.

Эта работа учёных была отмечена премией правительства Москвы для молодых учёных, но теперь дальнейшие работы зависят от финансирования.

- Мы занимаемся тем же, чем и наши зарубежные партнёры, они же и наши конкуренты. Горизонт появления новых методов – 5-10 лет. Если мы не внедрим российскую технологию, то будем поглощать продукцию западных фармацевтических компаний, – подчеркнул ученый.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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