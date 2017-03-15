mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии заводским рабочим вернули 8 миллионов рублей зарплаты

15 марта 2017, 11:12
126 работников не получали зарплату с июня по октябрь.

Руководство ООО «Сибайский завод буровых реагентов» на протяжении пяти месяцев не выплачивало зарплату сотрудникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, за период с июня по октябрь 2016 года задолженность составила более восьми миллионов рублей перед 126 работниками. Прокурор Сибая обратился в суд с целью выдачи судебных приказов о принудительном взыскании. Завод и его генеральный директор привлечены к административной ответственности. Общий штраф составил 34 тысячи рублей.

На данный момент зарплата выплачена в полном объеме.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04