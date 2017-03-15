В Башкирии заводским рабочим вернули 8 миллионов рублей зарплаты

Руководство ООО «Сибайский завод буровых реагентов» на протяжении пяти месяцев не выплачивало зарплату сотрудникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, за период с июня по октябрь 2016 года задолженность составила более восьми миллионов рублей перед 126 работниками. Прокурор Сибая обратился в суд с целью выдачи судебных приказов о принудительном взыскании. Завод и его генеральный директор привлечены к административной ответственности. Общий штраф составил 34 тысячи рублей.
На данный момент зарплата выплачена в полном объеме.