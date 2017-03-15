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В Башкирии задержаны все подозреваемые в убийстве пауэрлифтера Влада Строина

15 марта 2017, 12:43
Задержаны трое лиц, причастных к совершению преступления.

Все подозреваемые в жестоком убийстве спортсмена из Кумертау Влада Строина задержаны, сообщает телеканал БСТ.

- Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент задержаны трое лиц, причастных к совершению преступления. В отношении одного из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кумертауским межрайонным судом, двоим предъявлено обвинение. Следователем в данный момент направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении этих двоих лиц, - сообщил заместитель руководителя мелеузовского межрайонного следственного отдела Ринат Валеев.

Напомним, 27-летний пауэрлифтер скончался в реанимации 8 марта, не приходя в себя спустя трое суток после избиения в ночном клубе.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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