В Башкирии задержаны все подозреваемые в убийстве пауэрлифтера Влада Строина

- Расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент задержаны трое лиц, причастных к совершению преступления. В отношении одного из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кумертауским межрайонным судом, двоим предъявлено обвинение. Следователем в данный момент направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении этих двоих лиц, - сообщил заместитель руководителя мелеузовского межрайонного следственного отдела Ринат Валеев.