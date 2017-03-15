В Башкирии проверяют обстоятельства смерти двух пожилых женщин

Вчера, 14 марта, днем правоохранителям стало известно о том, что в одном из домов села Ленинское Мишкинского района Башкирии обнаружены тела двух женщин. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в следкоме Башкирии.
Погибли две пожилые женщины, хозяйка дома 80-ти лет и ее соседка 77-ти лет. Днем дом задымился, а позже в нем нашли их тела.
- Предварительной причиной задымления является нарушение правил эксплуатации отопительной печи, а причиной смерти – отравление угарным газом, - сообщили в следкоме. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.