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В Башкирии похищенный автомобиль распилили на части

15 марта 2017, 12:19
Угонщик отдал автосервису машину и взял четверть ее стоимости.

В конце февраля текущего года поступило сообщение об угоне «Lada Granta», которая была оставлена на проспекте Комсомольском в Нефтекамске, сообщает пресс-служба МВД по республике.

За десять дней до происшествия хозяин потерял ключи с брелоком от сигнализации, но менять замки и сигнализацию не стал, используя запасные ключи.

- Нами отрабатывалась версия, что автомобиль могли перегнать за пределы республики, – рассказывает начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений майор полиции Радик Лукманов. – Добытая оперативная информация подтвердила наши догадки.

Останки похищенного автомобиля нашлись в Ижевске. Установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке «Lada Granta», которой подошли найденные им ключи. Мужчина завез легковушку в автосервис в Ижевске и забрал четверть ее стоимости. Руководство автосервиса, не получив обещанных документов, решило разобрать машину на части.

На данный момент в отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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