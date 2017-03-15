В Башкирии похищенный автомобиль распилили на части

Останки похищенного автомобиля нашлись в Ижевске. Установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке «Lada Granta», которой подошли найденные им ключи. Мужчина завез легковушку в автосервис в Ижевске и забрал четверть ее стоимости. Руководство автосервиса, не получив обещанных документов, решило разобрать машину на части.