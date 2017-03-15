В Башкирии похищенный автомобиль распилили на части

В конце февраля текущего года поступило сообщение об угоне «Lada Granta», которая была оставлена на проспекте Комсомольском в Нефтекамске, сообщает пресс-служба МВД по республике.
За десять дней до происшествия хозяин потерял ключи с брелоком от сигнализации, но менять замки и сигнализацию не стал, используя запасные ключи.
- Нами отрабатывалась версия, что автомобиль могли перегнать за пределы республики, – рассказывает начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений майор полиции Радик Лукманов. – Добытая оперативная информация подтвердила наши догадки.
Останки похищенного автомобиля нашлись в Ижевске. Установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке «Lada Granta», которой подошли найденные им ключи. Мужчина завез легковушку в автосервис в Ижевске и забрал четверть ее стоимости. Руководство автосервиса, не получив обещанных документов, решило разобрать машину на части.
На данный момент в отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».