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В Башкирии мужчина облил бензином и поджег человека

15 марта 2017, 10:52
Нападавшего будут судить по двум статьям.

Завершилось расследование уголовного дела по факту жестокого преступления в поселке Тирлян в сентябре 2016 года, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Несколько работников предприятия поселка распивали алкоголь. Начался конфликт, в ходе которого 34-летний житель Салаватского района облил своего оппонента бензином и поджег. Коллеги сняли с потерпевшего горящую одежду, оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.

30-летний житель Кармаскалинского района получил ожоги разных частей тела. Нападавшему предъявлено обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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