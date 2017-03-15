В Башкирии мужчина облил бензином и поджег человека

Завершилось расследование уголовного дела по факту жестокого преступления в поселке Тирлян в сентябре 2016 года, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Несколько работников предприятия поселка распивали алкоголь. Начался конфликт, в ходе которого 34-летний житель Салаватского района облил своего оппонента бензином и поджег. Коллеги сняли с потерпевшего горящую одежду, оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.
30-летний житель Кармаскалинского района получил ожоги разных частей тела. Нападавшему предъявлено обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».