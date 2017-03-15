Мэр Кумертау: Расследование должно быть открытым и беспристрастным

- Самое главное решение по итогам совещания – это повышение бдительности всех горожан, общественных сил, повышение защищенности всех общественных мест, - поделился мэр Кумертау. - Нам нельзя оставаться равнодушными, когда мы видим, что происходит несправедливость, преступление, жестокость. Главная причина всех преступлений – равнодушие. Самое главное условие успешного развития нашего города – это безопасность. Под моим личным контролем все службы и структуры должны провести максимальную работу по мерам безопасности, тем более, что впереди лето и жизнь в городе заметно оживится.