Мэр Кумертау: Расследование должно быть открытым и беспристрастным

Мэр башкирского города Кумертау Борис Беляев провел вчера, 14 марта, экстренное совещание по резонансному преступлению с летальным исходом, которое произошло в баре «Соло», в ночь с 5 на 6 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
На совещании пригласили все силовые структуры, руководителей национальных центров, конфессий, депутатов, общественность и руководителей кафе и ресторанов.
- Трагедия, унесшая жизнь молодого парня, спортсмена, вызвала широкое обсуждение в сети интернет, появилось много домыслов и слухов, - пояснил Борис Беляев. - Поэтому первым решением нашего совещание стало то, что расследование этого дела должно быть открытым и беспристрастным. Правоохранительным органам и СМИ было поручено постоянное освещение хода расследование и объективное, своевременное информирование горожан о нем.
- Всеми участниками разговора было отмечено, что возникший конфликт и драка не имеют национальных мотивов, - отметил мэр Кумертау. - Фамилии уже задержанных преступников - этому подтверждение. Безнравственность и жестокость не имеют национальности.
Напомним, что в новь на 6 марта в Кумертау в баре «Соло» чемпиона города по пауэрлифтингу Влада Строина забили стульями, он попал в больницу, три дня пробыл в коме и 8 марта скончался. Вначале задержали одного из подозреваемых 31-летнего местного жителя. Позже в полицию сам пришел один из подозреваемых Ринат Ахметов. Сейчас правоохранители ищут Сергея Киливника.
- Самое главное решение по итогам совещания – это повышение бдительности всех горожан, общественных сил, повышение защищенности всех общественных мест, - поделился мэр Кумертау. - Нам нельзя оставаться равнодушными, когда мы видим, что происходит несправедливость, преступление, жестокость. Главная причина всех преступлений – равнодушие. Самое главное условие успешного развития нашего города – это безопасность. Под моим личным контролем все службы и структуры должны провести максимальную работу по мерам безопасности, тем более, что впереди лето и жизнь в городе заметно оживится.