Дольщики ЖК "Урал" провели одиночные пикеты у дома правительства Башкирии

- Сейчас непонятно, будут ли наш дом достраивать, кто это будет делать и получим ли мы свое жилье. Застройщик говорит, что ему не на что строить, ведь все наши деньги он направил на расселение и подготовку территории под строительство, - говорит Наталья. – Обидно то, что мы отдали им наши единственные сбережения, а в итоге остались и без жилья, и без денег.