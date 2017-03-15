Дольщики ЖК "Урал" провели одиночные пикеты у дома правительства Башкирии

Сегодня, 15 марта, дольщики уфимского микрорайона «Урал» провели серию одиночных пикетов у дома правительства республики.
В 2012-2013 годах они вложили деньги в строительство жилого дома на улице Софьи Перовской, 10, что в микрорайоне «Урал». Застройщиком данной территории выступило ЗАО «Башинвестдом». Ввести дом в эксплуатацию должны были в первом квартале 2014 года, однако до сих пор нет даже котлована.
- Мы вносили деньги в ЖСК «Литер 10 по улице Софьи Перовской в микрорайоне Урал», у которого был договор с «Башинвестдомом» на строительство. Прошло уже почти три года с тех пор, как наш дом должны были ввести в эксплуатацию, но там ничего нет, строительство даже не начиналось, - рассказывает одна из дольщиц Наталья Морозова.
По словам Морозовой, «Башинвестдом» строил здесь еще два дома: литер 13 и 35. Строительство этих домов сейчас заморожено (готовность дома литер 13 около 80%, литер 35 – около 35%). Дольщиков этих двух домов включили в реестр обманутых дольщиков, а тех людей, кто вкладывал деньги в строительство дома литер 10 – нет.
- Мы неоднократно обращались в госкомстрой с просьбой включить наш дом в реестр проблемных, но нас обманутыми дольщиками не признают из-за того, что земельный участок не был сформирован и разрешение на строительство получено не было, - рассказывает Наталья Морозова. – Мы, конечно, это решение обжалуем в суде, но пока никаких решений у нас на руках нет.
Цель сегодняшний акции, по словам Натальи Морозовой, это то, чтобы власти рассматривали их проблему наравне с дольщиками из домов 13 и 35, а также включили их в реестр обманутых дольщиков.
Для того, чтобы купить квартиру в этом доме, Наталья Морозова продала свою комнату и взяла потребительский кредит. Сейчас ей приходится снимать жилье и работать на двух работах, чтобы рассчитаться за кредит.
- Сейчас непонятно, будут ли наш дом достраивать, кто это будет делать и получим ли мы свое жилье. Застройщик говорит, что ему не на что строить, ведь все наши деньги он направил на расселение и подготовку территории под строительство, - говорит Наталья. – Обидно то, что мы отдали им наши единственные сбережения, а в итоге остались и без жилья, и без денег.
Отметим, что в Арбитражный суд Башкирии уже несколько раз поступали иски о признании ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» банкротом. Одно из заявлений подало товарищество собственников жилья «Урал». В июне 2015 года между ТСЖ и ЗАО было подписано мировое соглашение. Башинвестдом согласно этому соглашению должен был выплатить до 30 декабря 2015 года ТСЖ 412,69 тыс руб долга. Однако суд в введении процедуры банкротства отказал, так как «у должника отсутствуют признаки банкротства». Также с заявлением о банкротстве обратилась ИФНС №40. Решение по этому иску пока не принято. Рассмотрение пройдет в марте.