Дети становятся роскошью

«Будет собрание по очень важному вопросу, приходите, заведующая хочет сделать заявление и все разъяснить». Эти рядовые слова воспитательницы в детском саду, куда ходит моя младшая дочь, не вызвали у меня никакой тревоги и беспокойства.
Зал был до отказа заполнен. С грустной улыбкой на лице заведующая сообщила, что с 1 марта отменяются льготы. Теперь нам предстоит выплачивать за посещение нашего дошкольного учреждения 100% или 162 рубля в день.
Раньше компенсация предполагалась, если в семье один ребенок – 20%, двое детей – 50 %, трое и более – 70%. Это всех устраивало. Какая никакая поддержка от государства, ведь в каждой семья своя ситуация – у кого-то один из родителей только работает, остальные иждивенцы, где-то и вовсе одна мама свое чадо воспитывает и кроме своей зарплаты ей рассчитывать не на кого, а еще кредиты, ипотека, сумасшедшие коммунальные платежи.
Новость зал принял молча. Будто умер кто, показалось в какой-то момент. Нет, конечно, ничего трагического не произошло, мы в России уже привыкли к повышению цен на коммунальные услуги, на продукты и т.д. В каждой такой ситуации лишь начинают быстрее работать мозги, прикидывать, как выкрутиться на сей раз. Вот и сбоку от меня одна из мамочек тут же начала рассуждать: «Ладно, значит одну неделю в месяц, дома будем сидеть, немного сэкономим!»
Отрадно, конечно, что народ у нас такой неунывающий и расторопный. Потом после того, как первый шок прошел, начались вопросы, к сожалению, прокомментировать детально данное нововведение заведующая не смогла и сразу предупредила, что и в РОНО смысла звонить нет, там пока тоже не готовы ничего комментировать, разъяснять - они там сами ничего не знают, якобы.
А ведь буквально за несколько дней до того, как льготы в детских садах Уфы отменили, все радостно обсуждали замечательную меру, которую предложил наш глава республики – выплачивать семьям, где родится в 2017-2018 годах первенец, по 300 тысяч рублей. Все тогда в кулуарах, на кухнях, да в соцсетях начали гадать, откуда ж деньги-то возьмутся? Ведь сумма не маленькая, неужели республиканский бюджет может позволить себе такую роскошь? Нет, конечно, связывать одно радостное событие с другим, грустным, не стоит, но как-то само напрашивается, прям навязчиво лезет в голову вопрос – ну зачем же так? Ну что наши дети, уже рожденные, сделали вам плохого? Но это уже риторический вопрос…
По факту мы уже имеем на руках квиточек, где черным по белому пропечатана цифра, приближенная к трем тысячам рублей. Теперь так будет ежемесячно – 2600-2900 в среднем за ОДНОГО ребенка. Каждая ли семья сможет себе позволить платить такие суммы? А если в семье двое, трое, четверо детей и более? Не все ходят в детский сад, да, но есть те, кто ходит в школу или учится в университете, а там поборы еще те, у школ такие руки загребущие, только успевай деньги зарабатывать!
В интернете уже создали петицию. На данный момент там 358 участников. Это родители, у кого есть дети, и кто регулярно посещает детский сад. Петицию рассылают через WhatsApp, от знакомого к знакомому.
Петицию создала Амина Иванова из Уфы, вот что она пишет:
«С 1 марта отменили все льготы на содержание детей в детских садах. После чего сумма оплаты стала, что за первого, что за второго ребенка 2772 рубля в месяц. Получается, что если ходят в садик оба ребенка, то сумма в месяц будет составлять за двоих 5544 рубля. Если взять меня, к примеру, то моя заработная плата 7200 - 8000 руб в месяц и платить 5544 руб мне тяжело…»
А в моей семье двое детей – одна только пошла в садик, другая - в школу. Дети нынче это роскошь, без сомнения, но как все нам говорят, прямо глядя в глаза: «Вы же для себя их рожали? Так? Вот и выкручивайтесь, как хотите!»
Вот и крутимся… Но петицию я все же подпишу.