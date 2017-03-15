Дети становятся роскошью

А ведь буквально за несколько дней до того, как льготы в детских садах Уфы отменили, все радостно обсуждали замечательную меру, которую предложил наш глава республики – выплачивать семьям, где родится в 2017-2018 годах первенец, по 300 тысяч рублей. Все тогда в кулуарах, на кухнях, да в соцсетях начали гадать, откуда ж деньги-то возьмутся? Ведь сумма не маленькая, неужели республиканский бюджет может позволить себе такую роскошь? Нет, конечно, связывать одно радостное событие с другим, грустным, не стоит, но как-то само напрашивается, прям навязчиво лезет в голову вопрос – ну зачем же так? Ну что наши дети, уже рожденные, сделали вам плохого? Но это уже риторический вопрос…