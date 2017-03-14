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В восьми поселках Уфимского района Башкирии отключат свет

14 марта 2017, 09:53
Подача электроэнергии будет приостановлена в связи с ремонтными работами.

Сегодня в восьми поселках Уфимского района в связи с ремонтным работами будет отключено электричество. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

с 9 до 18.00 без света останутся:

- деревня Уптино по ул. Еловой, Лучистой

- село Михайловка, по ул. Новоуфимской, 8,10,11,21,

с 10 до 17.00:

- деревня Новые Карашиды,

- деревня Алексеевка, Торбеевка и в село Лавочное,

- село Черкассы - по ул. Магистральной, 2-12, Победы, 15-17.

Завтра, 15 марта, с 10 до 18.00 электроэнергия будет отключена в селе Миловка:

- по ул. Спортивной, 1,2,3, Победы, 1,3,5, 2-я Молодежной, 1-25,2-34, 25-43, 28-44, Рабочей, 5, а также в нескольких хозяйственных постройках.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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