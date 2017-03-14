В восьми поселках Уфимского района Башкирии отключат свет

Сегодня в восьми поселках Уфимского района в связи с ремонтным работами будет отключено электричество. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
с 9 до 18.00 без света останутся:
- деревня Уптино по ул. Еловой, Лучистой
- село Михайловка, по ул. Новоуфимской, 8,10,11,21,
с 10 до 17.00:
- деревня Новые Карашиды,
- деревня Алексеевка, Торбеевка и в село Лавочное,
- село Черкассы - по ул. Магистральной, 2-12, Победы, 15-17.
Завтра, 15 марта, с 10 до 18.00 электроэнергия будет отключена в селе Миловка:
- по ул. Спортивной, 1,2,3, Победы, 1,3,5, 2-я Молодежной, 1-25,2-34, 25-43, 28-44, Рабочей, 5, а также в нескольких хозяйственных постройках.