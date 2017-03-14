В Уфе в зоне подтопления может оказаться более 900 жилых домов

По его словам, в зоне риска находятся Демский, Кировский и Ленинский районы. Так, в Кировском районе возможно подтопление микрорайонов Кооперативная поляна и Третья пристань, в Ленинском – Нижегородки и Затона, а в Демском возможен перелив дорог по улице Новгородская и Демское шоссе.