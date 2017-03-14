В Уфе в зоне подтопления может оказаться более 900 жилых домов

В Уфе в этом году в зоне подтопления могут оказаться более 900 жилых домов. Такие данные сегодня на утренней оперативке в мэрии привел начальник Управления гражданской защиты администрации Расим Абдуллин.
По его словам, в зоне риска находятся Демский, Кировский и Ленинский районы. Так, в Кировском районе возможно подтопление микрорайонов Кооперативная поляна и Третья пристань, в Ленинском – Нижегородки и Затона, а в Демском возможен перелив дорог по улице Новгородская и Демское шоссе.
Он отметил, что уровень рек Уфа и Белая в городе может подняться до 8 метров. В бассейне реки Белой, по данным Башгидромета, запасы воды в снежном покрове реки Белой на 48% превышают среднее многолетние значения, а в реке Уфе – на 50%.
Всего, по его данным, в Уфе создано 25 противопаводковых штабов, 11 наблюдательных постов и 51 пункт временного размещения. В проведении протовопаводковых работ будет задействовано около 1,8 тыс. человек, около 400 единиц техники и 106 единиц плавсредств.