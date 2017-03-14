В Башкирии в этом году подключат газ более чем к 13 тысячам объектам

Помимо этого в этом году устанавливается специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа. Это продиктовано поправками в федеральное законодательство. Повышение составит два процента



- Строительство запланированных объектов позволит на 0,5 процента увеличить уровень газификации природным газом жилфонда в Башкирии, и довести его значение до 76,60 процента, - говорится в сообщении правительства.- Дополнительные поступления в бюджет региона при реализации программы составят 165 млн рублей.