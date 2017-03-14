В Башкирии в этом году подключат газ более чем к 13 тысячам объектам

В Башкирии утверждена программа газификации на 2017 год, сообщает пресс-служба правительства республики.
Общий объем финансирования программы составляет более 601 миллиона рублей. Будет построено 396,5 км газораспределительных сетей, реконструировано 108,9 км систем газоснабжения. Дополнительно планируется подключить к газу 13 395 домов и порядка 83 социальных объектов: детских садов, школ, магазинов и больниц.
– Программой запланировано строительство новых распределительных газопроводов. Работы запланированы на 66 объектах, стоимость работ составляет 480,9 млн рублей, – подчеркнул председатель госкомстроя республики Халит Махмудов. – В том числе 33 объекта, проекты по которым разработаны за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы.
Помимо этого в этом году устанавливается специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа. Это продиктовано поправками в федеральное законодательство. Повышение составит два процента
- Строительство запланированных объектов позволит на 0,5 процента увеличить уровень газификации природным газом жилфонда в Башкирии, и довести его значение до 76,60 процента, - говорится в сообщении правительства.- Дополнительные поступления в бюджет региона при реализации программы составят 165 млн рублей.