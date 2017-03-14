В Башкирии депутаты заслушают омбудсмена и снизят налоги для инвесторов

Народные избранники заслушают на нем ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Башкирии. Ряд законов депутаты рассмотрят в первом чтении. В частности для инвесторов будет снижена до 12,5 процентов на 2017-2020 годы ставка налога на прибыль организаций. Эта мера, по мнению парламентариев, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.