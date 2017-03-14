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В Башкирии депутаты заслушают омбудсмена и снизят налоги для инвесторов

14 марта 2017, 12:41
40-е пленарное заседание Госсобрания Башкирии пройдет 23 марта.

Около 40 вопросов предстоит рассмотреть депутатам Госсобрания Башкирии на 40-м пленарном заседании республиканского парламента. Сегодня президиум Госсобрания определил дату его проведения – 23 марта.

Народные избранники заслушают на нем ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Башкирии. Ряд законов депутаты рассмотрят в первом чтении. В частности для инвесторов будет снижена до 12,5 процентов на 2017-2020 годы ставка налога на прибыль организаций. Эта мера, по мнению парламентариев, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

На заседании также определят даты проведения двух парламентских слушаний. На них обсудят темы законодательного регулирования вопросов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и ход реализации законодательства в сфере обращения с отходами.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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