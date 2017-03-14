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Уфимец подал в суд на следком из-за разговора Михаила Тарасенко

14 марта 2017, 11:15
Он вытащил на свет аудиозаписи более чем трехлетней давности.

Уфимец Ильфир Гареев, член региональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит», обратился с заявлением в суд в связи с тем, что не согласен с позицией следкома Башкирии по его обращению. 1 февраля он обратился в следком с заявлением о неправомерных действиях председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко, в материалах он приложил аудиозапись разговора двух людей, голоса которых похожи на голоса председателя Верховного суда РБ Михаила Тарасенко и председателя Арбитражного суда РБ Игоря Арсенова. Уфимец посчитал, что в аудиозаписи есть свидетельства воздействия на судью с целью принятия заведомо неправосудного решения.

Аудиозапись в ноябре 2013 года распространялась в сети интернет, и подобные обращения граждан уже рассматривались следственными органами.

- В разговоре не содержится конкретных просьб, уговоров, указаний одного из собеседников о принятии того или иного решения по делу, - ответили в письме Гарееву.

В обращении уфимец также сообщил о телефонном разговоре между Михаилом Тарасенко и бывшим руководителем следкома Башкирии Алексеем Касьяновым. Прослушать данную аудиозапись не удалось «в связи с ее технической неисправностью», сообщили автору обращения в следкоме.

- Оснований для проведения доследственной проверки не имеется, - ответили в итоге автору обращения.

В результате он обратился в суд, не удовлетворившись ответом.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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