Уфимец подал в суд на следком из-за разговора Михаила Тарасенко

Уфимец Ильфир Гареев, член региональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит», обратился с заявлением в суд в связи с тем, что не согласен с позицией следкома Башкирии по его обращению. 1 февраля он обратился в следком с заявлением о неправомерных действиях председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко, в материалах он приложил аудиозапись разговора двух людей, голоса которых похожи на голоса председателя Верховного суда РБ Михаила Тарасенко и председателя Арбитражного суда РБ Игоря Арсенова. Уфимец посчитал, что в аудиозаписи есть свидетельства воздействия на судью с целью принятия заведомо неправосудного решения.