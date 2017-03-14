Салават Хусаинов: Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок

- Уважаемые коллеги, по всем тем улицам, на которых будет производится ремонт, у вас должны быть собственные графики, по которым вы должны производить текущий капитальный ремонт. Никаких вскрытий дорожного полотна после проведенных ремонтных работ вам дозволено не будет. Вы услышали меня? - спросил он. - Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок. Касается это всех.