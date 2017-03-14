mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Салават Хусаинов: Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок

14 марта 2017, 11:33
Хусаинов - ресурсоснабжающим организациям: «Никаких вскрытий дорожного полотна после проведенного ремонта вам позволено не будет».

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы первый заместитель главы Салават Хусаинов обратился к представителям ресурсоснабжающих организаций: БашРТС, Газпромгазораспределение, УИС, Уфаводоканал.

- Уважаемые коллеги, по всем тем улицам, на которых будет производится ремонт, у вас должны быть собственные графики, по которым вы должны производить текущий капитальный ремонт. Никаких вскрытий дорожного полотна после проведенных ремонтных работ вам дозволено не будет. Вы услышали меня? - спросил он. - Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок. Касается это всех.

Салават Хусаинов отметил, что это также касается и строительных организаций, и начала отопительного сезона.

- Все задвижки, теплокамеры, всё, пожалуйста, своевременно ремонтируйте, - сказал он.

- Все свои инвестиционные программы вы должны сверстать таким образом, чтобы не повреждать дорожное полотно. Понятно? - сказал он.

Чиновник распорядился, чтобы управление коммунального хозяйства в течение двух недель утвердило регламент о восстановлении дорожного полотна после проведения ремонтных работ. Он отметил, что восстановление должно проходить по всей ширине полотна дороги.

- Мы сегодня получаем большинство ям на дороге из-за того, что вы прорезали по середине дороги и залатали, так сказать. а дорогу выбивает осенью, весной. Вот на всю ширину полотна дороги будете восстанавливать, - сказал он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07