Салават Хусаинов: Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы первый заместитель главы Салават Хусаинов обратился к представителям ресурсоснабжающих организаций: БашРТС, Газпромгазораспределение, УИС, Уфаводоканал.
- Уважаемые коллеги, по всем тем улицам, на которых будет производится ремонт, у вас должны быть собственные графики, по которым вы должны производить текущий капитальный ремонт. Никаких вскрытий дорожного полотна после проведенных ремонтных работ вам дозволено не будет. Вы услышали меня? - спросил он. - Все, что находится под землей, должно быть приведено в порядок. Касается это всех.
Салават Хусаинов отметил, что это также касается и строительных организаций, и начала отопительного сезона.
- Все задвижки, теплокамеры, всё, пожалуйста, своевременно ремонтируйте, - сказал он.
- Все свои инвестиционные программы вы должны сверстать таким образом, чтобы не повреждать дорожное полотно. Понятно? - сказал он.
Чиновник распорядился, чтобы управление коммунального хозяйства в течение двух недель утвердило регламент о восстановлении дорожного полотна после проведения ремонтных работ. Он отметил, что восстановление должно проходить по всей ширине полотна дороги.
- Мы сегодня получаем большинство ям на дороге из-за того, что вы прорезали по середине дороги и залатали, так сказать. а дорогу выбивает осенью, весной. Вот на всю ширину полотна дороги будете восстанавливать, - сказал он.