Константин Толкачев подумает о закрытии своей страницы в Facebook

Государственные и муниципальные служащие в Башкирии в скором времени должны будут информировать соответствующие контролирующие органы о своих страницах в социальных сетях или персональных сайтах в сети интернет. Закон, регулирующий этот вопрос, сегодня был рассмотрен на заседании президиума Госсобрания республики, и он также внесен в повестку пленарного заседания парламента.
В связи с этим председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев то ли в шутку, то ли всерьез заметил, что ему надо будет подумать, не стоит ли закрыть личную страницу в Facebook.