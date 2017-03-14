Константин Толкачев подумает о закрытии своей страницы в Facebook

Государственные и муниципальные служащие в Башкирии в скором времени должны будут информировать соответствующие контролирующие органы о своих страницах в социальных сетях или персональных сайтах в сети интернет. Закон, регулирующий этот вопрос, сегодня был рассмотрен на заседании президиума Госсобрания республики, и он также внесен в повестку пленарного заседания парламента.