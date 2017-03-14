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Константин Толкачев подумает о закрытии своей страницы в Facebook

14 марта 2017, 10:51
В Башкирии чиновников обяжут информировать о своих страницах в соцсетях.

Государственные и муниципальные служащие в Башкирии в скором времени должны будут информировать соответствующие контролирующие органы о своих страницах в социальных сетях или персональных сайтах в сети интернет. Закон, регулирующий этот вопрос, сегодня был рассмотрен на заседании президиума Госсобрания республики, и он также внесен в повестку пленарного заседания парламента.

В связи с этим председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев то ли в шутку, то ли всерьез заметил, что ему надо будет подумать, не стоит ли закрыть личную страницу в Facebook.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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