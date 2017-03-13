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В Уфе построят очередной развлекательный комплекс

13 марта 2017, 12:11
Озеленять территорию застройщик не намерен.

Застройщик нового развлекательного комплекса в Демском районе ООО «Пилигрим девелопмент» получил разрешение администрации города обойтись без озеленения территории, сообщает Ufa-Room.

До разрешения проект строительства комплекса вдоль трассы Уфа-Дема предполагал, что половина площади застройки в 40 тысяч квадратных метров будет озеленена. Сейчас застройку будут проводить на территории в 1337 квадратных метров. Таким образом жители Уфы получат очередной развлекательный комплекс с магазинами и предприятиями общественного питания.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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