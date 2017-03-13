В Уфе построят очередной развлекательный комплекс

До разрешения проект строительства комплекса вдоль трассы Уфа-Дема предполагал, что половина площади застройки в 40 тысяч квадратных метров будет озеленена. Сейчас застройку будут проводить на территории в 1337 квадратных метров. Таким образом жители Уфы получат очередной развлекательный комплекс с магазинами и предприятиями общественного питания.