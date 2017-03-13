В Уфе начали выдавать паспорта болельщика Кубка Конфедераций FIFA 2017

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 осуществляется заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения. Получить Паспорт болельщика можно в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В Уфе это можно будет сделать в отделении связи при Уфимском почтамте на улице Ленина, 28, сообщает пресс – служба управления федеральной почтовой службы РБ. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при его получении.