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В Уфе начали выдавать паспорта болельщика Кубка Конфедераций FIFA 2017

13 марта 2017, 17:39
Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира по футболу

Почта России начала бесплатную доставку персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Кубка Конфедераций по футболу, который пройдет в России летом этого года.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт оформляется бесплатно и представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 осуществляется заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения. Получить Паспорт болельщика можно в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В Уфе это можно будет сделать в отделении связи при Уфимском почтамте на улице Ленина, 28, сообщает пресс – служба управления федеральной почтовой службы РБ. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при его получении.

Кубок конфедераций 2017 — восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира 2018 года, В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017). Три сборные на турнире (Россия, Португалия и Чили) участвуют впервые.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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