В Уфе ищут руководителя нового проекта для предпринимателей

Новый проект реализуется на площадях бизнес-центра «Территория 3000», созданного в Уфе в ноябре 2016 года. Адиль Юлдашев на своей странице в Facebook объявил о следующем конкурсе, на этот раз он ищет руководителя этого проекта.

- Нам нужен рулевой, руководитель подразделения, основными целями которого будут: организация бесплатного обучения предпринимателей республики, сдача в аренду залов для проведения конференций, семинаров, лекций и т.д., создание центра неформального общения предпринимателей, - сообщил он. - Резюме принимаются на [email protected] до 15 марта включительно.