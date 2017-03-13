В Уфе ищут руководителя нового проекта для предпринимателей

Уфимец Адиль Юлдашев сегодня подвел итоги конкурса на название нового проекта по бесплатному обучению предпринимателей. В нем также планируется создать для них центр неформального общения. Победило предложение журналиста Шамиля Валеева – «Кислород 3000».
- Очень яркое, запоминающееся название. Предпринимателям не хватает знаний, опыта, связей, свободы как кислорода. Как раз проект с таким названием, возможно, и будет помогать им это обрести, - пояснил Адиль Юлдашев, почему было выбрано именно такое название для нового проекта.- Это будет открытая площадка для предпринимателей для получения знаний, опыта и неформального общения.
Новый проект реализуется на площадях бизнес-центра «Территория 3000», созданного в Уфе в ноябре 2016 года. Адиль Юлдашев на своей странице в Facebook объявил о следующем конкурсе, на этот раз он ищет руководителя этого проекта.
- Нам нужен рулевой, руководитель подразделения, основными целями которого будут: организация бесплатного обучения предпринимателей республики, сдача в аренду залов для проведения конференций, семинаров, лекций и т.д., создание центра неформального общения предпринимателей, - сообщил он. - Резюме принимаются на [email protected] до 15 марта включительно.