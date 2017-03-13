В Уфе грабителя ювелирных украшений осудили на шесть лет

39-летний Павел Сварич признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Разбой в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В апреле и мае 2016 года Сварич ограбил два магазина «Ювелирцентр». Днем он врывался в ювелирный магазин в медицинской маске и закрывающем лицо капюшоне, угрожая газовым пневматическим пистолетом, требовал передать ему изделия из золота. Когда охранники пытались ему помешать, тот использовал электрошокер.
Похищенные украшения на сумму около двух миллионов рублей Сварич сбыл в ломбардах Екатеринбурга. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязал возместить ущерб.