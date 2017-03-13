В Уфе грабителя ювелирных украшений осудили на шесть лет

В апреле и мае 2016 года Сварич ограбил два магазина «Ювелирцентр». Днем он врывался в ювелирный магазин в медицинской маске и закрывающем лицо капюшоне, угрожая газовым пневматическим пистолетом, требовал передать ему изделия из золота. Когда охранники пытались ему помешать, тот использовал электрошокер.