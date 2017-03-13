В Башкирии предприятие заплатит 400 тысяч за травму, приведшую к инвалидности

Ранее прокуроры установили, что мужчина работал водителем в ООО «Арланское управление технологического транспорта», в феврале 2012 года он заливал воду в автоцистерну грузовика «Камаз», из-за порыва шланга часть технологической жидкости вытекла на поверхность и замерзла, мужчина поскользнулся и упал с крыши автоцистерны.