mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии предприятие заплатит 400 тысяч за травму, приведшую к инвалидности

13 марта 2017, 11:39
Верховный суд республики утвердил такое решение.

Верховный суд Башкирии утвердил решение Краснокамского межрайонного суда, который по иску прокуратуры обязал выплатить денежную компенсацию пострадавшему рабочему, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее прокуроры установили, что мужчина работал водителем в ООО «Арланское управление технологического транспорта», в феврале 2012 года он заливал воду в автоцистерну грузовика «Камаз», из-за порыва шланга часть технологической жидкости вытекла на поверхность и замерзла, мужчина поскользнулся и упал с крыши автоцистерны.

- В результате несчастного случая он получил тяжелую травму позвоночника и был признан инвалидом 3 группы, - сообщили в прокуратуре. - Одной из причин произошедшего стало неудовлетворительное содержание компанией рабочей площадки и отсутствие должного контроля за техническим состоянием оборудования.

Прокурор Краснокамского района обратился в суд и потребовал выплатить 64-летнему пострадавшему денежную компенсацию. Суд первой инстанции взыскал 400 тыс руб с ООО «Таргин Логистика», которое является правопреемником реорганизованного ООО «Арланское управление технологического транспорта». Ответчик обжаловал это решение. А Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил ранее принятое решение в силе.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07