В Башкирии предприятие заплатит 400 тысяч за травму, приведшую к инвалидности

Верховный суд Башкирии утвердил решение Краснокамского межрайонного суда, который по иску прокуратуры обязал выплатить денежную компенсацию пострадавшему рабочему, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее прокуроры установили, что мужчина работал водителем в ООО «Арланское управление технологического транспорта», в феврале 2012 года он заливал воду в автоцистерну грузовика «Камаз», из-за порыва шланга часть технологической жидкости вытекла на поверхность и замерзла, мужчина поскользнулся и упал с крыши автоцистерны.
- В результате несчастного случая он получил тяжелую травму позвоночника и был признан инвалидом 3 группы, - сообщили в прокуратуре. - Одной из причин произошедшего стало неудовлетворительное содержание компанией рабочей площадки и отсутствие должного контроля за техническим состоянием оборудования.
Прокурор Краснокамского района обратился в суд и потребовал выплатить 64-летнему пострадавшему денежную компенсацию. Суд первой инстанции взыскал 400 тыс руб с ООО «Таргин Логистика», которое является правопреемником реорганизованного ООО «Арланское управление технологического транспорта». Ответчик обжаловал это решение. А Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил ранее принятое решение в силе.