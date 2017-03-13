Шесть журналистов из Башкирии вошли в число победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

- В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», – сообщил председатель общественного совета фонда, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный Думы РФ Николай Будуев.