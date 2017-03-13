Шесть журналистов из Башкирии вошли в число победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» провел заседание, на котором определил лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда. Победителями конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанция, отмечается на сайте фонда.
В число победителей вошли шесть журналистов из Башкирии: корреспондент ГТРК «Башкортостан» Алина Каматова, тележурналист и ведущий телеканала «Вся Уфа» Эрнест Хайруллин, Ирина Левчук (газета «Действие»), Айгуль Мусина («Аргументы и факты — Башкортостан), Гюзель Сахипова («Свободная Пресса — Поволжье»), а также политобозреватель Медиакорсети Азат Гиззатуллин.
- В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», – сообщил председатель общественного совета фонда, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный Думы РФ Николай Будуев.
Больше всего материалов на конкурс прислали представители средств массовой информации 10 регионов России: Свердловская, Ростовская, Челябинская, Самарская, Иркутская и Владимирская области, Пермский край, Республики Башкортостан, Татарстан и Бурятия.