В каких дворах Уфы будут чистить снег 13 марта

В понедельник, 13 марта, снег будут чистить по следующим адресам:
Советский район:
П.Октября 23,23/2, 45, 52/1
Кирова 99/3
Цюрупы 120
50 лет Октября 26,26/1
Менделеева 171/3
Калининский район:
Машиностроителей, 15,17
40 лет Октября, 6,8, 18
Интернациональная, 187/2, 187/3
Черниковская, 42
Орджоникидзе, 5
Гвардейская, 52, 54/2
Ферина, 21
Транспортная, 32,32/1
Кировский район
л. Свердлова,53,
ул. Мингажева,109,
ул. Менделеева,9/2,
ул. Ст.Кувыкина,21
Октябрьский район
Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2
М.Рыльского, 2, 9, 9/2
Ю.Гагарина, 12/3, 12/4
Набережная, 3/5
Ак.Королева, 12
Р.Зорге, 21, 45, 45/3
проспект Октября, 64/1, 66
Комсомольская, 153, 153/1, 157/1
Российская, 84/1, 86, 100, 102, 104
Менделеева, 197, 197/2, 199