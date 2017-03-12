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В каких дворах Уфы будут чистить снег 13 марта

12 марта 2017, 10:42
Администрация Уфы опубликовала график очистки дворов от снега.

В понедельник, 13 марта, снег будут чистить по следующим адресам:

Советский район:

П.Октября 23,23/2, 45, 52/1

Кирова 99/3

Цюрупы 120

50 лет Октября 26,26/1

Менделеева 171/3

Калининский район:

Машиностроителей, 15,17

40 лет Октября, 6,8, 18

Интернациональная, 187/2, 187/3

Черниковская, 42

Орджоникидзе, 5

Гвардейская, 52, 54/2

Ферина, 21

Транспортная, 32,32/1

Кировский район

л. Свердлова,53,

ул. Мингажева,109,

ул. Менделеева,9/2,

ул. Ст.Кувыкина,21

Октябрьский район

Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2

М.Рыльского, 2, 9, 9/2

Ю.Гагарина, 12/3, 12/4

Набережная, 3/5

Ак.Королева, 12

Р.Зорге, 21, 45, 45/3

проспект Октября, 64/1, 66

Комсомольская, 153, 153/1, 157/1

Российская, 84/1, 86, 100, 102, 104

Менделеева, 197, 197/2, 199

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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