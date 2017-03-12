Бывший директор ТРК «Башкортостан» будет курировать электронные СМИ республики

Галим Якупов, руководивший с 2011 года ГУП ТРК «Башкортостан», назначен заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ, сообщает Башинформ. Распоряжение подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов. Господин Якупов теперь будет курировать вопросы развития электронных СМИ в Башкирии.
Кто станет новым руководителем ТРК официально пока не сообщалось. Между тем, в некоторых СМИ появилась информация о том, что новым руководителем телеканала станет Рустам Зарафутдинов. Господин Зарафутдинов работал пресс-секретарем полпреда президента в ПФО. Жителям республики он известем тем, что многие годы вел новости на региональных каналах. Как сообщает издание sobkor02.ru, сотрудникам телеканала его должны представить уже в понедельник 13 марта.
Галим Якупов родился в сентябре 1972 года. Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора;
2000–2004 - заместитель генерального директора – директор студии радиовещания ГТРК «Башкортостан».
Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).
2007 - 2010 -заместитель директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан»;
2010-2011 - Заместитель министра культуры Республики Башкортостан;
С 2011 - Генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан».