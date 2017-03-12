Бывший директор ТРК «Башкортостан» будет курировать электронные СМИ республики

Кто станет новым руководителем ТРК официально пока не сообщалось. Между тем, в некоторых СМИ появилась информация о том, что новым руководителем телеканала станет Рустам Зарафутдинов. Господин Зарафутдинов работал пресс-секретарем полпреда президента в ПФО. Жителям республики он известем тем, что многие годы вел новости на региональных каналах. Как сообщает издание sobkor02.ru, сотрудникам телеканала его должны представить уже в понедельник 13 марта.