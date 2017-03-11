Житель Кумертау осужден за убийство своей коллеги

Установлено, что ночью 27 августа прошлого года осужденный распивал спиртное с двумя женщинами в квартире одной из них. В ходе возникшей ссоры и драки он схватил свою коллегу и, преодолевая сопротивление, сбросил с открытого окна балкона пятого этажа на землю. Убедившись, что ее смерть неизбежна, он не стал вызывать скорую, а вместо этого скрылся с места происшествия. От полученных повреждений женщина скончалась 5 сентября 2016 года в реанимационном отделении больницы Кумертау.