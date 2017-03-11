Житель Кумертау осужден за убийство своей коллеги

27-летний житель Кумертау признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии. Мужчина в ходе ссоры убил 30-летнюю женщину.
Установлено, что ночью 27 августа прошлого года осужденный распивал спиртное с двумя женщинами в квартире одной из них. В ходе возникшей ссоры и драки он схватил свою коллегу и, преодолевая сопротивление, сбросил с открытого окна балкона пятого этажа на землю. Убедившись, что ее смерть неизбежна, он не стал вызывать скорую, а вместо этого скрылся с места происшествия. От полученных повреждений женщина скончалась 5 сентября 2016 года в реанимационном отделении больницы Кумертау.
- Приговором суда ему назначено 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - уточнили в пресс-службе следкома.