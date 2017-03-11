mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Кумертау осужден за убийство своей коллеги

11 марта 2017, 09:18
Мужчина сбросил ее с балкона в ходе ссоры.

27-летний житель Кумертау признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии. Мужчина в ходе ссоры убил 30-летнюю женщину.

Установлено, что ночью 27 августа прошлого года осужденный распивал спиртное с двумя женщинами в квартире одной из них. В ходе возникшей ссоры и драки он схватил свою коллегу и, преодолевая сопротивление, сбросил с открытого окна балкона пятого этажа на землю. Убедившись, что ее смерть неизбежна, он не стал вызывать скорую, а вместо этого скрылся с места происшествия. От полученных повреждений женщина скончалась 5 сентября 2016 года в реанимационном отделении больницы Кумертау.

- Приговором суда ему назначено 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - уточнили в пресс-службе следкома.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07