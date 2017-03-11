«Уфа» - «Крылья Советов»: как добывалась победа

На 55-й минуте матча самарцы могли сравнять счет, они организовали быструю фланговую атаку, навес – и после удара головой мяч неминуемо должен был оказаться в воротах Беленова, но тот в каком-то невероятном движении сумел отбить его то ли пяткой, то ли другой частью ноги.