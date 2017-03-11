«Уфа» - «Крылья Советов»: как добывалась победа

Игра в Уфе в очередном туре РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу может и не впечатлила итоговым счетом на табло, уфимцы победили уже третий раз подряд с минимальным преимуществом, зато была полна драматизма.
Благодаря быстрому голу Пауревича в первом тайме уфимцы чувствовали себя более уверенно, чем гости. Пауревич оказался на острие атаки и замкнул передачу Слая. Его гол оказался победным.
Вообще Слая можно назвать «моторчиком» уфимского клуба в этой, и во многих других, встречах.
К сожалению, он получил травму, и довольно серьезную. Поле ему пришлось покинуть на носилках.
На замену Слаю вышел Фатаи, он имел пару моментов, и даже был выход один на один, но он не удачно попал по мячу, и момент был упущен.
Азамат Засеев также имел шанс во второй раз отличиться и забить гол, но он не сумел перекинуть вратаря гостей.
На 55-й минуте матча самарцы могли сравнять счет, они организовали быструю фланговую атаку, навес – и после удара головой мяч неминуемо должен был оказаться в воротах Беленова, но тот в каком-то невероятном движении сумел отбить его то ли пяткой, то ли другой частью ноги.
Болельщики "Уфы" по каким-то причинам находились не на своем обычном месте, в фанатском секторе.
А фанаты "Крылышек" пару раз что-то взорвали у себя на трибунах.
В результате - 1:0. Сергей Семак празднует победу, он называет ее «трудовой». Так оно и есть.
А вот как прокомментировали игру футболисты из Самары.
Фото Валерия Шахова и Кирилла Пенкина, видео - Артема Михайлова.