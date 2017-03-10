В Россию разрешили ввозить некоторые продукты из Турции

Правительство России разрешило ввоз ряда продуктов из Турции, сообщает РАИ Новости. Из постановления следует, что теперь в Россию из Турции можно ввозить гвоздику, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, цветную капусту, брокколи, жевательную резинку, соль и морскую воду.