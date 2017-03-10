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В Россию разрешили ввозить некоторые продукты из Турции

10 марта 2017, 17:33
Разрешено ввозить гвоздику, лук, цветную капусту и брокколи.

Правительство России разрешило ввоз ряда продуктов из Турции, сообщает РАИ Новости. Из постановления следует, что теперь в Россию из Турции можно ввозить гвоздику, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, цветную капусту, брокколи, жевательную резинку, соль и морскую воду.

Напомним, что в октябре 2016 года было разрешено ввозить в Россию из Турции косточковые культуры и цитрусовые.

В настоящее время под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Эмбарго на поставки ряда продуктов было введено в рамках специальных экономических мер с 1 января 2016 года. Причиной ограничений стала атака турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, в результате чего погиб пилот Олег Пешков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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