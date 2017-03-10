В Башкирии троих осудят за похищение и разбой

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уфимцев 23 и 24 лет и одного жителя Дюртюлей 26 лет, обвиняемых по статьям «Похищение человека» и «Разбой», сообщили в следственном комитете республики.
Ночью 6 июня прошлого года, по версии следствия, в Советском районе на улице 8 марта трое пьяных мужчин напали на жителя Саратова, избили его, забрали телефон и часы, погрузили в багажник «ВАЗ-211440» и перевезли в гаражи на улице Полярной, где продолжили избивать, чтобы получить ценности. Украв две тысячи рублей, злоумышленники требовали пароли банковских карт.
Полицейские поймали двоих, но третьему удалось скрыться. Впоследствии его нашли в Туапсе Краснодарского края. Потерпевшему причинен ущерб в размере семи тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.