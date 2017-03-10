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В Башкирии троих осудят за похищение и разбой

10 марта 2017, 13:00
Жертвой злоумышленников был мужчина из Саратова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух уфимцев 23 и 24 лет и одного жителя Дюртюлей 26 лет, обвиняемых по статьям «Похищение человека» и «Разбой», сообщили в следственном комитете республики.

Ночью 6 июня прошлого года, по версии следствия, в Советском районе на улице 8 марта трое пьяных мужчин напали на жителя Саратова, избили его, забрали телефон и часы, погрузили в багажник «ВАЗ-211440» и перевезли в гаражи на улице Полярной, где продолжили избивать, чтобы получить ценности. Украв две тысячи рублей, злоумышленники требовали пароли банковских карт.

Полицейские поймали двоих, но третьему удалось скрыться. Впоследствии его нашли в Туапсе Краснодарского края. Потерпевшему причинен ущерб в размере семи тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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