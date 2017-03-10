Молодой уфимец зарезал 64-летнего мужчину за оскорбление любимой

Как считает следствие, 6 марта 25-летний уфимец со своей сожительницей находился в гостях у 64-летнего знакомого. Во время совместной пьянки хозяин начал оскорблять сожительницу гостя, после чего тот несколько раз ударил пожилого мужчину ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.