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Молодой уфимец зарезал 64-летнего мужчину за оскорбление любимой

10 марта 2017, 13:09
Мужчина скончался на месте от полученных травм.

25-летний уфимец подозревается в совершении убийства, которое произошло 6 марта, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера, 9 марта.

Как считает следствие, 6 марта 25-летний уфимец со своей сожительницей находился в гостях у 64-летнего знакомого. Во время совместной пьянки хозяин начал оскорблять сожительницу гостя, после чего тот несколько раз ударил пожилого мужчину ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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