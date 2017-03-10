Мэрия Уфы: новость о задержании Хасанова стала шоком

- Мы надеемся, что следствие разберется во всех обстоятельствах этого дела. Администрация города всегда активно сотрудничает с правоохранительными органами и этот случай не исключение. На сегодняшний день вся полнота картины по ситуации есть только у правоохранительных органов, - сказал Юлаев.