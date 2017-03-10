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Мэрия Уфы: новость о задержании Хасанова стала шоком

10 марта 2017, 10:51
Пресс-секретарь администрации Уфы дал комментарий агентству Башинформ.

Новость о задержании замглавы администрации Уфы Ильдара Хасанова, курирующего экономический и инновационные блоки, стала шоком для сотрудников мэрии, сообщает «Башинформ» со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Камиля Юлаева.

- Пока идет следствие, сложно что-то комментировать, но надо отметить, что Ильдар Финатович является настоящим профессионалом своего дела. За годы его работы в администрации ему удалось выстроить качественно новую работу по привлечению инвестиций, наладить деятельность экономического блока, выстроить работу с долговыми обязательствами, цитирует слова Юлаева издание.

Сейчас, по словам Юлаева, Уфа вышла на лидирующие позиции по этому вопросу среди городов России.

- Мы надеемся, что следствие разберется во всех обстоятельствах этого дела. Администрация города всегда активно сотрудничает с правоохранительными органами и этот случай не исключение. На сегодняшний день вся полнота картины по ситуации есть только у правоохранительных органов, - сказал Юлаев.

Напомним, что Ильдар Хасанов был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении «отката» в размере 1,8 млн руб. 6 марта. Как позже сообщило издание «Коммерсантъ-Башкортостан», Хасанов получил в тот день наличные от руководителя Военно-спортивного фонда – Башкортостан Виктора Макина. Эта сумма стала «откатом» (составила 10% от общей суммы) за оказание спонсорской помощи фонду осенью прошлого года компанией БашРТС. По данным издания, чиновник требовал эти деньги, чтобы передать сотрудникам БашРТС.

Как сообщает «Коммерсантъ», в первые часы после задержания Хасанов дал признательные показания.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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