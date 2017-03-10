Мэрия Уфы: новость о задержании Хасанова стала шоком

Новость о задержании замглавы администрации Уфы Ильдара Хасанова, курирующего экономический и инновационные блоки, стала шоком для сотрудников мэрии, сообщает «Башинформ» со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Камиля Юлаева.
- Пока идет следствие, сложно что-то комментировать, но надо отметить, что Ильдар Финатович является настоящим профессионалом своего дела. За годы его работы в администрации ему удалось выстроить качественно новую работу по привлечению инвестиций, наладить деятельность экономического блока, выстроить работу с долговыми обязательствами, цитирует слова Юлаева издание.
Сейчас, по словам Юлаева, Уфа вышла на лидирующие позиции по этому вопросу среди городов России.
- Мы надеемся, что следствие разберется во всех обстоятельствах этого дела. Администрация города всегда активно сотрудничает с правоохранительными органами и этот случай не исключение. На сегодняшний день вся полнота картины по ситуации есть только у правоохранительных органов, - сказал Юлаев.
Напомним, что Ильдар Хасанов был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении «отката» в размере 1,8 млн руб. 6 марта. Как позже сообщило издание «Коммерсантъ-Башкортостан», Хасанов получил в тот день наличные от руководителя Военно-спортивного фонда – Башкортостан Виктора Макина. Эта сумма стала «откатом» (составила 10% от общей суммы) за оказание спонсорской помощи фонду осенью прошлого года компанией БашРТС. По данным издания, чиновник требовал эти деньги, чтобы передать сотрудникам БашРТС.
Как сообщает «Коммерсантъ», в первые часы после задержания Хасанов дал признательные показания.