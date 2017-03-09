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В Уфе психиатра подозревают в изнасиловании девочки из «группы смерти»

9 марта 2017, 09:44
Сам доктор уверяет, что интимная связь была по обоюдному согласию.

Доктор медицинских наук, уфимский врач Радик Масагутов подозревается в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к одной из своих пациенток из суицидальной группы в социальной сети, сообщает «РЕН-ТВ».

- 16-летняя девочка состояла в этих вот группах с "синими китами" и т. д. Пыталась покончить с собой, но самого страшного удалось избежать. После этого мать подростка обратилась к за помощью к психиатру, - сообщил источник телеканалу.

По предварительным данным, через три дня после попытки суицида врач изнасиловал на приеме свою пациентку. Девочка побоялась рассказывать об изнасиловании матери, но рассказала подруге, которая и сделала фотографию момента интимной близости.

Радик Масагутов подтверждает факт интимной близости с несовершеннолетней, но уверяет, что она произошла по обоюдному согласию. В отношении доктора возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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